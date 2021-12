Elezioni provinciali, i commenti dei neo eletti (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “La soddisfazione di un risultato importante è tanta, mi rigenera perfino da ogni stanchezza”. Con queste parole il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra che con 4491 voti ponderati, si posiziona come secondo degli eletti all’interno della lista del Partito Democratico, ha commentato la sua elezione, per la prima volta, al Consiglio Provinciale di Salerno. “Da tempo le Province vivono una fase di crisi per una riforma, avviata e mai portata a termine: pochi fondi ma tante competenze, a cominciare dall’ambiente, alla manutenzione delle strade per finire a quella delle scuole – ha dichiarato Morra – C’è tanto da fare e spero di poter dare il mio contributo al Presidente della Provincia Michele Strianese che è stato sempre vicino alle nostre comunità”. Ad essere soddisfatto del risultato finale è anche il segretario nazionale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “La soddisfazione di un risultato importante è tanta, mi rigenera perfino da ogni stanchezza”. Con queste parole il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra che con 4491 voti ponderati, si posiziona come secondo degliall’interno della lista del Partito Democratico, ha commentato la sua elezione, per la prima volta, al Consiglio Provinciale di Salerno. “Da tempo le Province vivono una fase di crisi per una riforma, avviata e mai portata a termine: pochi fondi ma tante competenze, a cominciare dall’ambiente, alla manutenzione delle strade per finire a quella delle scuole – ha dichiarato Morra – C’è tanto da fare e spero di poter dare il mio contributo al Presidente della Provincia Michele Strianese che è stato sempre vicino alle nostre comunità”. Ad essere soddisfatto del risultato finale è anche il segretario nazionale ...

Advertising

SanremoNews : Imperia, elezioni provinciali, affluenza al 74,51%: il sindaco Claudio Scajola sempre più vicino alla presidenza - il_meridio : Elezioni provinciali Crotone, Forza Italia esulta per la vittoria di Sergio Ferrari: - Versiliatoday : Elezioni provinciali: le civiche determinanti - - imperianews_it : Imperia, elezioni provinciali, affluenza al 74,51%: il sindaco Claudio Scajola sempre più vicino alla presidenza - gianni2000 : Magliocca aspetta i 16 consiglieri: via allo spoglio in Provincia - CasertaNews -