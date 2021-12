Domenica In: Mara Venier Stizzita! Imbarazzo In Studio! (Di domenica 19 dicembre 2021) Nervi tesi nello studio di Domenica In, nello spazio dedicato a Ballando con le Stelle. Nell’ultima diretta, in studio erano presenti, tra gli altri, la vincitrice Arisa, Morgan e Sabrina Salerno. Proprio Mara Venier ad un certo punto, mentre stava parlando la Salerno, è parsa alquanto irritata e l’ha zittita senza tanti complimenti. Un atteggiamento quello della conduttrice veneta, che ha innescato molti commenti negativi da parte dei telespettatori. Ecco quello che è accaduto! A Domenica In Sabrina Salerno zittita dalla Venier Nell’ultima diretta di Domenica In non si poteva certo fare a meno di parlare di Ballando con le stelle. Lo show di Milly Carlucci è arrivato alla conclusione con la vittoria della coppia formata da Arisa e Vito Coppola. Secondi Bianca Gascoigne e Simone di ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 19 dicembre 2021) Nervi tesi nello studio diIn, nello spazio dedicato a Ballando con le Stelle. Nell’ultima diretta, in studio erano presenti, tra gli altri, la vincitrice Arisa, Morgan e Sabrina Salerno. Proprioad un certo punto, mentre stava parlando la Salerno, è parsa alquanto irritata e l’ha zittita senza tanti complimenti. Un atteggiamento quello della conduttrice veneta, che ha innescato molti commenti negativi da parte dei telespettatori. Ecco quello che è accaduto! AIn Sabrina Salerno zittita dallaNell’ultima diretta diIn non si poteva certo fare a meno di parlare di Ballando con le stelle. Lo show di Milly Carlucci è arrivato alla conclusione con la vittoria della coppia formata da Arisa e Vito Coppola. Secondi Bianca Gascoigne e Simone di ...

