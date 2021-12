Cagliari, la lista dei possibili partenti si allunga: la situazione (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo l’epurazione annunciata e promessa da Capozucca, si allunga la lista dei possibili partenti in casa Cagliari Dopo l’epurazione annunciata e promessa da Stefano Capozucca alla fine di Cagliari-Udinese, cresce il fermento per conoscere i nomi dei partenti, coloro che sono stati definiti dal diesse «indegni di indossare la maglia rossoblù», coloro che «non scendono in campo con il cuore». Le ipotesi sono tante ma viste le ultime prestazioni, i primi a fare la valigia per abbandonare la Sardegna potrebbero essere i due uruguaiani con esperienza Diego Godin e Martin Caceres, protagonisti ieri di una performance personale disastrosa. Nella lista potrebbero essere inseriti anche Dalbert e Kevin Strootman, al di sotto delle aspettative e alle prese ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo l’epurazione annunciata e promessa da Capozucca, siladeiin casaDopo l’epurazione annunciata e promessa da Stefano Capozucca alla fine di-Udinese, cresce il fermento per conoscere i nomi dei, coloro che sono stati definiti dal diesse «indegni di indossare la maglia rossoblù», coloro che «non scendono in campo con il cuore». Le ipotesi sono tante ma viste le ultime prestazioni, i primi a fare la valigia per abbandonare la Sardegna potrebbero essere i due uruguaiani con esperienza Diego Godin e Martin Caceres, protagonisti ieri di una performance personale disastrosa. Nellapotrebbero essere inseriti anche Dalbert e Kevin Strootman, al di sotto delle aspettative e alle prese ...

