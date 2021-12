Amici 21 | Fedez giudice d’eccezione | ospiti e sorprese per gli allievi

Advertising

ErosMGHope : E il 'balletto' va di certo a I NUOVI MOSTRI ... al posto dell'esibizione di #AlexBelli della settimana scorsa ??… - __ladyf : Amici, Fedez si esibisce e va fuori tempo durante la coreografia: 'Mi sono perso' - ErosMGHope : Ci dica, FantoCCi, cosa ne pensa dell'apparizione ad @AmiciUfficiale di #Fedez e del 'balletto' che da una settiman… - D3FENCELE5S : ti aspettiamo ai casting di amici 22, categoria ballo ovviamente @Fedez #Fedez - kuromitevr : Ma c’é una petizione che posso firmare per avere Fedez ad ogni puntata di amici? -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Fedez

Le emozioni non mancano mai con ''. Maria De Filippi sorprende gli allievi con i doni di Natale, mentre il regalo per il pubblico sono le performance di(giudice speciale per la gara di canto) e Alessandra Amoroso . Alex, ...La classifica diad2021 Come nei precedenti appuntamenti con il pomeridiano di2021, anche nel corso dell'appuntamento odierno, tutti i cantanti si sfideranno per essere giudicati ...Nella puntata di Amici 21, andata in onda domenica 19 Dicembre su Canale 5, è arrivata a sorpresa la cantante Alessandra Amoroso ...Nel pomeridiano di oggi, l’ultimo dell’anno, c’è il gradito ritorno di Fedez, Alessandra Amoroso, Deddy e Briga. Oggi è tempo per la prima sfida di Alex, risultato ultimo nella gara cover della scorsa ...