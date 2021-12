Variante Omicron, Speranza: “È un’insidia, lunedì nuova verifica” (Di sabato 18 dicembre 2021) ROMA – “La Variante Omicron è una nuova insidia, le notizie che arrivano sono ancora parziali e non definitive ma segnalano che è una Variante insidiosa e problematica che ha con tutta probabilità la capacità di contagiare”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite dell’evento ‘Il Corriere della Salute Migrante’ promosso da Sanità di Frontiera Onlus in occasione della Giornata internazionale dei diritti dei migranti. “I numeri di questa Variante in Italia sono ancora limitati, nell’ultima verifica fatta dalle nostre istituzioni sanitarie ha ancora una presenza marginale ma dovremmo ancora verificare e proprio in queste ore – annuncia – il ministero della Salute ha deciso che nella giornata di lunedì si farà una ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 dicembre 2021) ROMA – “Laè unainsidia, le notizie che arrivano sono ancora parziali e non definitive ma segnalano che è unainsidiosa e problematica che ha con tutta probabilità la capacità di contagiare”. Così il ministro della Salute, Roberto, ospite dell’evento ‘Il Corriere della Salute Migrante’ promosso da Sanità di Frontiera Onlus in occasione della Giornata internazionale dei diritti dei migranti. “I numeri di questain Italia sono ancora limitati, nell’ultimafatta dalle nostre istituzioni sanitarie ha ancora una presenza marginale ma dovremmo ancorare e proprio in queste ore – annuncia – il ministero della Salute ha deciso che nella giornata disi farà una ...

