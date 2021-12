Un giorno in pretura: stasera su Rai3 il processo a Marco Cappato (Di sabato 18 dicembre 2021) Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, alle 00:35, con la quattordicesima puntata di stagione, che si occuperà del processo a Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo. stasera su Rai3, alle 00:35, va in onda Un giorno in pretura: argomento della quattordicesima puntata sarà il processo a Marco Cappato per la morte di Dj Fabo, avvenuta tramite suicidio assistito il 27 febbraio del 2017. Sarà la seconda parte del processo celebrato nella Corte di Assise di Milano a tenere banco nel nuovo appuntamento di Un giorno in pretura, che vede imputato Marco Cappato, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 dicembre 2021) Unintornasu, alle 00:35, con la quattordicesima puntata di stagione, che si occuperà delper il suicidio assistito di Dj Fabo.su, alle 00:35, va in onda Unin: argomento della quattordicesima puntata sarà ilper la morte di Dj Fabo, avvenuta tramite suicidio assistito il 27 febbraio del 2017. Sarà la seconda parte delcelebrato nella Corte di Assise di Milano a tenere banco nel nuovo appuntamento di Unin, che vede imputato, ...

Advertising

LorenzoMainieri : @ginpretura: alle 0:30 su @RaiTre con Roberta Petrelluzzi - guido_arca : @CapitanCarla La fine è sempre quella o suono di campane o suono di cancelli. Consiglio la puntata di un giorno in… - bubbetnoli : Sono alla quinta puntata di seguito di Un giorno in pretura … non sono sicura di stare bene - VedoviGian : @FmMosca Bigioggero in 'un giorno in pretura' spiegava a suo modo i benefici del 'mix'. ???? - emmadelreadahoe : Io campo a pane e Un giorno in pretura -