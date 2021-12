Tra disdette e compromessi. Così Roma si prepara ad affrontare il Natale con la quarta ondata (Di sabato 18 dicembre 2021) Non sono solo i concerti di Capodanno cancellati e gli inviti alla prudenza. La crescita dei contagi e le nuove regole, in particolare quelle che riguardano le persone che vengono dall’estero, hanno bloccato bruscamente la lieve ripresa del turismo. In particolare le città d’arte, come Roma, Firenze e Venezia, contavano sulle feste per il rilancio. Invece, ci sarà ancora d’aspettare. In particolare nella Capitale fioccano le disdette. Le guide turistiche sono di solito un termometro efficace per misurare le condizioni della filiera. Ad ascoltare si capisce subito che la situazione è complicata. “A Roma – spiega Isabella Ruggero, presidente nazionale dell’Associazione guide turistiche abilitate – il calo è stato netto: normalmente tra il 21 dicembre e il 1 gennaio si lavorava tantissimo, quest’anno, invece, anche chi aveva già ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) Non sono solo i concerti di Capodanno cancellati e gli inviti alla prudenza. La crescita dei contagi e le nuove regole, in particolare quelle che riguardano le persone che vengono dall’estero, hanno bloccato bruscamente la lieve ripresa del turismo. In particolare le città d’arte, come, Firenze e Venezia, contavano sulle feste per il rilancio. Invece, ci sarà ancora d’aspettare. In particolare nella Capitale fioccano le. Le guide turistiche sono di solito un termometro efficace per misurare le condizioni della filiera. Ad ascoltare si capisce subito che la situazione è complicata. “A– spiega Isabella Ruggero, presidente nazionale dell’Associazione guide turistiche abilitate – il calo è stato netto: normalmente tra il 21 dicembre e il 1 gennaio si lavorava tantissimo, quest’anno, invece, anche chi aveva già ...

