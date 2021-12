The Voice Senior, giudici in totale imbarazzo: la moglie del vip bocciata in tronco. Ecco cosa è successo (Di sabato 18 dicembre 2021) Sorpresa a The Voice Senior: nelle blind audition della puntata in onda venerdì 17 dicembre su Rai Uno si è presentato Alvaro Vitali, il mitico ‘Pierino’. Ma non per esibirsi, bensì per accompagnate la moglie 62enne Stefania Corona. Lei è stata la concorrente che ha azzardato una performance in inglese del brano I’m Outta Love di Anastacia. Insomma, mica una passeggiata confrontarsi con l’artista statunitense. Infatti non tutto è filato liscio: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti hanno bocciato in blocco la donna, che ha ricevuto tutti no. Vale a dire nessuna sedia è stata fatta voltare dai giudici. Per Stefania, addio The Voice. “Faccio la cantautrice e tante serate”, ha spiegato la Corona dopo l’esibizione, confrontandosi con i coach. Quindi Antonella Clerici ha ... Leggi su howtodofor (Di sabato 18 dicembre 2021) Sorpresa a The: nelle blind audition della puntata in onda venerdì 17 dicembre su Rai Uno si è presentato Alvaro Vitali, il mitico ‘Pierino’. Ma non per esibirsi, bensì per accompagnate la62enne Stefania Corona. Lei è stata la concorrente che ha azzardato una performance in inglese del brano I’m Outta Love di Anastacia. Insomma, mica una passeggiata confrontarsi con l’artista statunitense. Infatti non tutto è filato liscio: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti hanno bocciato in blocco la donna, che ha ricevuto tutti no. Vale a dire nessuna sedia è stata fatta voltare dai. Per Stefania, addio The. “Faccio la cantautrice e tante serate”, ha spiegato la Corona dopo l’esibizione, confrontandosi con i coach. Quindi Antonella Clerici ha ...

