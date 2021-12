Scuole, parlano i sindaci:”Green pass per alunni o avremo tutti in Dad” (Di sabato 18 dicembre 2021) Green pass a scuola per elementari, medie e superiori. Lettera appello sindaci al Governo. Per lavorare da mesi ormai serve il certificato che attesti tampone, vaccinazione o guarigione; dal 15 ottobre il Green pass è diventato obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, una norma che vale per tutti. Ora c’è chi chiede di introdurre una sorta di Green pass semplice con tamponi gratis anche per gli studenti delle Scuole medie inferiori e superiori. E non è una voce isolata, bensì una proposta che arriva dalle istituzioni. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente dell’Associazione delle autonomie (Ali), cioè dei sindaci di centrosinistra e civici, lancia la proposta di un “Green ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021)a scuola per elementari, medie e superiori. Lettera appelloal Governo. Per lavorare da mesi ormai serve il certificato che attesti tampone, vaccinazione o guarigione; dal 15 ottobre ilè diventato obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, una norma che vale per. Ora c’è chi chiede di introdurre una sorta disemplice con tamponi gratis anche per gli studenti dellemedie inferiori e superiori. E non è una voce isolata, bensì una proposta che arriva dalle istituzioni. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente dell’Associazione delle autonomie (Ali), cioè deidi centrosinistra e civici, lancia la proposta di un “...

