Sci fondo | Pellegrino torna sul podio | secondo nella sprint a tecnica libera di Dresda

(Di sabato 18 dicembre 2021), 18 dic. - (Adnkronos) - Federicoha centrato il primostagionalemaschile di Coppa del mondo disputata a, in Germania. Il 31enne appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro (che sulla stessa pista si era imposto nel 2018 e 2020) ha mancato il gradino più alto delsolamente negli ultimi metri, in un' accesa finale contro il norvegese Havaard Taugboel, che ha preceduto il valdostano di 15 centesimi, fissando il cronometro sul 2'15?02. Terza posizione che è andata al francese Lucas Chanavat, attardato di 68 centesimi. Tra gli altri italiani in gara è uscito nei quarti Michael Hellweger 23esimo, mentre si sono fermati alle qualificazioni Simone Mocellini 44esimo e ...

Dresda, 18 dic. - (Adnkronos) - Federico Pellegrino ha centrato il primo podio stagionale nella sprint a tecnica libera maschile di Coppa del mondo ...