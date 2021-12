Roma, controlli anti Covid serrati: boom di denunce e sanzioni, un locale sequestrato (Di sabato 18 dicembre 2021) In ottemperanza all’ordinanza del Questore di Roma, i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato per la verifica del green pass e il rispetto della normativa anti Covid, nonché per la prevenzione e la repressione dei reati su tutta la capitale, sono stati implementati. Leggi anche: Roma, mancata sanificazione del locale e niente green pass: chiuso esercizio per due giorni A tal fine gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, nella serata di ieri, in collaborazione con un equipaggio della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e un equipaggio Polizia locale; hanno effettuato un servizio di Alto Impatto Distrettuale, concentratosi soprattutto nella zona della movida del centro della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 dicembre 2021) In ottemperanza all’ordinanza del Questore di, i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato per la verifica del green pass e il rispetto della normativa, nonché per la prevenzione e la repressione dei reati su tutta la capitale, sono stati implementati. Leggi anche:, mancata sanificazione dele niente green pass: chiuso esercizio per due giorni A tal fine gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, nella serata di ieri, in collaborazione con un equipaggio della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e un equipaggio Polizia; hanno effettuato un servizio di Alto Impatto Distrettuale, concentratosi soprattutto nella zona della movida del centro della ...

