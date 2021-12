Programmi TV di stasera, sabato 18 dicembre 2021. Baglioni chiude con Pippo Baudo, Fiorella Mannoia, Serena Autieri e Massimo Ranieri (Di sabato 18 dicembre 2021) Claudio Baglioni e Pippo Baudo Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle 2021 – Ultima Puntata Finale della sedicesima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. A conquistare la vittoria sono Arisa – Vito Coppola; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. Special guests il divulgatore scientifico più amato dalla televisione, Alberto Angela, e un grande volto della canzone italiana, Red Canzian, che presenterà il suo musical “Casanova opera pop”. Rai2, ore 21.05: S.W.A.T. 4×15 Nella giungla: Tre ragazzi rapinano le banche per restituire i soldi ai lavoratori che hanno perso il lavoro e che, con quei soldi, potranno pagare i loro debiti. La squadra riesce ad ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 18 dicembre 2021) ClaudioRai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle– Ultima Puntata Finale della sedicesima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. A conquistare la vittoria sono Arisa – Vito Coppola; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. Special guests il divulgatore scientifico più amato dalla televisione, Alberto Angela, e un grande volto della canzone italiana, Red Canzian, che presenterà il suo musical “Casanova opera pop”. Rai2, ore 21.05: S.W.A.T. 4×15 Nella giungla: Tre ragazzi rapinano le banche per restituire i soldi ai lavoratori che hanno perso il lavoro e che, con quei soldi, potranno pagare i loro debiti. La squadra riesce ad ...

