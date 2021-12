Oroscopo del Sud: settimana importante per Ariete. Problemi legali per la Bilancia (Di sabato 18 dicembre 2021) È il momento di scoprire le previsioni dell'Oroscopo di oggi, Sabato 18 Dicembre 2021, segno per segno. Ariete: È una settimana importante! La rivalutazione dei tuoi obiettivi di carriera potrebbe essere l'oggetto del prossimo periodo. Il movimento di Venere oggi è retrogrado nella tua scelta di vita. Quando questo benefico pianeta regredisce, ti chiederai che vita vuoi veramente. Giovedì, il feroce confronto tra Saturno e Urano segnerà un punto di svolta tra le tue speranze e le cose che ami ora. Per la fine di Gennaio 2022 saprai esattamente cosa vuoi e dove ti trovi. Toro: Questa settimana inizia con una bellissima gioia. Se la vostra relazione è seria, potete anche suonare la campanella del matrimonio! Venere e Plutone si sono abbracciati intimamente per un po', ma ora la graziosa ballerina Venere ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 18 dicembre 2021) È il momento di scoprire le previsioni dell'di oggi, Sabato 18 Dicembre 2021, segno per segno.: È una! La rivalutazione dei tuoi obiettivi di carriera potrebbe essere l'oggetto del prossimo periodo. Il movimento di Venere oggi è retrogrado nella tua scelta di vita. Quando questo benefico pianeta regredisce, ti chiederai che vita vuoi veramente. Giovedì, il feroce confronto tra Saturno e Urano segnerà un punto di svolta tra le tue speranze e le cose che ami ora. Per la fine di Gennaio 2022 saprai esattamente cosa vuoi e dove ti trovi. Toro: Questainizia con una bellissima gioia. Se la vostra relazione è seria, potete anche suonare la campanella del matrimonio! Venere e Plutone si sono abbracciati intimamente per un po', ma ora la graziosa ballerina Venere ...

Advertising

telodogratis : Oroscopo del giorno domenica 19 dicembre 2021 - ricsorrentino2 : Buon sabato e buon weekend a tutti, e sul DIVA e DONNA in edicola IL MIO OROSCOPO 2022 SEGNO PER SEGNO. VOTI STELLA… - ricsorrentino2 : Buon sabato e buon weekend a tutti, e sul DIVA e DONNA in edicola IL MIO OROSCOPO 2022 SEGNO PER SEGNO. VOTI STELLA… - CamillaMussio : RT @MarcoNoel19: Mi rifiuto di leggere l'oroscopo del 2021. Sono un No Fox. - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2021: le previsioni del giorno - #Oroscopo #Paolo #dicembre #2021:… -