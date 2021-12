Advertising

leggoit : #omicron, #ragazza di 22 anni contagiata a Salerno: era rientrata dalla Francia - CarlinoMacerata : Primo caso Omicron, la ragazza è negativa - barbieri_giu : RT @salernotoday: Covid, nuovo caso Omicron: è una ragazza salernitana rientrata dalla Francia - salernotoday : Covid, nuovo caso Omicron: è una ragazza salernitana rientrata dalla Francia - sigmarco : @GiovaQuez La ragazza di mio fratello ieri voleva un tampone perché una sua compagna di classe è risultata positiva… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron ragazza

Leggi anche > Il casodi oggi riguarda una cittadina della provincia di Salerno di 22 anni rientrata dalla Francia . Già avviato l'iter per ricostruire, attraverso il Dip di Prevenzione dell' ...... in 24 ore emergono 13 contagi della nuova variante, 10 relative a militari dell' ...c'è un tredicesimo caso individuato dall'Istituto Zooprofilattico di Portici relativo a una giovane...Il nuovo caso di varianti Omicron del Covid in Campania è stato sequenziato all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno a Portici ...Identificato oggi nei laboratori dell'Izsm, l'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno, con sede a Portici (Napoli), un altro caso Omicron in Campania, ...