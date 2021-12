Nulla di nuovo sul fronte occidentale (Di sabato 18 dicembre 2021) Non apprezzo molto Eric Bischoff. Chi mi legge da tempo, lo sa. Ma qualche giorno fa ha detto una cosa che condivido: non si può vivere di soli debutti. La AEW per tanto tempo ha giocato su questa carta, ma ora ha speso tutte le chance a sua disposizione. Chiunque entrerà nel roster non avrà la stessa potenza di CM Punk, Adam Cole e Bryan Danielson. Già, la stessa potenza. Ma siamo sicuri? Perché per quanto abbia veramente accresciuto la qualità del roster, la AEW non ha accresciuto per davvero i suoi ascolti. Dopo un iniziale entusiasmo, questi sono via via scesi, peraltro andando a inficiare sulla demografica che, volenti o nolenti, è il dato in cui Dynamite e Rampage hanno perso di più. La AEW non ha capitalizzato nel lungo periodo. Questo non significa che stia sbagliando percorso. Ma che in effetti, il momento storico ci dice che il pubblico cambia idea e si stufa ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 18 dicembre 2021) Non apprezzo molto Eric Bischoff. Chi mi legge da tempo, lo sa. Ma qualche giorno fa ha detto una cosa che condivido: non si può vivere di soli debutti. La AEW per tanto tempo ha giocato su questa carta, ma ora ha speso tutte le chance a sua disposizione. Chiunque entrerà nel roster non avrà la stessa potenza di CM Punk, Adam Cole e Bryan Danielson. Già, la stessa potenza. Ma siamo sicuri? Perché per quanto abbia veramente accresciuto la qualità del roster, la AEW non ha accresciuto per davvero i suoi ascolti. Dopo un iniziale entusiasmo, questi sono via via scesi, peraltro andando a inficiare sulla demografica che, volenti o nolenti, è il dato in cui Dynamite e Rampage hanno perso di più. La AEW non ha capitalizzato nel lungo periodo. Questo non significa che stia sbagliando percorso. Ma che in effetti, il momento storico ci dice che il pubblico cambia idea e si stufa ...

