Mostre | Milano | inaugurata a Palazzo Pirelli ' La Chiesa Copta in Lombardia'

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - È stata inaugurata oggi nello Spazio Eventi di Palazzo Pirelli la mostra 'La Chiesa Copta in Lombardia: una storia, una presenza' realizzata dalla stessa Chiesa Copta, di cui i cristiani copti che vivono in Lombardia sono registi, narratori, protagonisti nelle immagini e nei testi che li illustrano e descrivono. Oltre al vice presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti all'inaugurazione sono intervenuti monsignor Mario Delpini arcivescovo di Milano e Antonio Anba vescovo della Diocesi cristiana Copta ortodossa di Milano. L'inaugurazione è stata accompagnata da una preghiera in musica in lingua Copta, un inno di ...

