LIVE Snowboardcross Cervinia 2021 in DIRETTA: Michela Moioli torna al successo dopo dieci mesi! (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE VINTA DA Michela Moioli LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE 12:56 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa mattinata di gare e vi augura un buon proseguimento di giornata! 12:54 Si tratta del 35esimo podio in Coppa del Mondo per Moioli che, con 16 vittorie, è terza in Italia in quanto a successi, dietro solo a Brignone e Belmondo. 12:52 Michela Moioli fa un bel balzo in avanti in classifica grazie a questa vittoria, l’azzurra approfitta anche dell’assenza di Samkova e per l’eliminazione ai quarti di Bankes. 12:50 Vittoria a sorpresa per Jakob Dusek, che si dice felicissimo di aver vinto su una pista come quella di Cervina. Seconda e terza posizione rispettivamente per Eliot ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE VINTA DALA CRONACA DELLA GARA MASCHILE 12:56 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa mattinata di gare e vi augura un buon proseguimento di giornata! 12:54 Si tratta del 35esimo podio in Coppa del Mondo perche, con 16 vittorie, è terza in Italia in quanto a successi, dietro solo a Brignone e Belmondo. 12:52fa un bel balzo in avanti in classifica grazie a questa vittoria, l’azzurra approfitta anche dell’assenza di Samkova e per l’eliminazione ai quarti di Bankes. 12:50 Vittoria a sorpresa per Jakob Dusek, che si dice felicissimo di aver vinto su una pista come quella di Cervina. Seconda e terza posizione rispettivamente per Eliot ...

