Liga 2021 2022 | il Barcellona soffre ma vince | 3-2 all’Elche

(Di sabato 18 dicembre 2021) Iltorna alla vittoria in campionato, ma tanta sofferenza per i blaugrana di Xavi. Al Camp Nou infatti i catalani battono l’Elche per 3-2, al termine di una partita decisa solo negli ultimi minuti di gioco. Con questo successo il Barca prova a rilanciarsi in classifica, ma resta un settimo posto a dir poco eloquente a -3 dal quarto posto e a -15 dal Real Madrid capolista. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH (VIDEO) SportFace.

Advertising

sportface2016 : VIDEO - #Liga Gli highlights di #BarcaElche, vittoria sofferta per i blaugrana al Camp Nou - zazoomblog : Formazioni ufficiali Siviglia-Atletico Madrid: Liga 2021-2022 - #Formazioni #ufficiali - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Siviglia-#AtleticoMadrid: #Liga 2021/2022 - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Il Villareal riparte con Moreno #Liga - pronosti_calcio : Pronostici Liga Domenica 19 Dicembre 2021: consigli e quote 18ª Giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2021

SPORTFACE.IT

Tre vittorie ? Da quando è tornato Gerard Moreno tre vittorie consecutive, e di rilievo: a Bergamo con l'Atalanta per qualificarsi in Champions, col Rayo Vallecano sorpresa di questa, e oggi a ...Le formazioni ufficiali di Siviglia - Atletico Madrid, match della diciottesima giornata di/2022. Big match d'alta classifica tra Lopetegui e Simeone con le due squadre a caccia dei tre punti in questa fase decisiva della stagione in Spagna. Ecco le scelte dei due allenatori dal 1 ...Liga 2021/2022, 18° giornata: il video con gli highlights e i gol di Barcellona-Elche 3-2, i blaugrana soffrono ma Nico Gonzalez è decisivo ...I blaugrana si risollevano dopo due partite e superano solo 3-2 nel finale l’Elche, caduta casalinga per i baschi 3-1 dal Villarreal ...