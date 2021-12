Junior Eurovision Song Contest, finalissima su Rai Gulp (Di sabato 18 dicembre 2021) Appuntamento alle 15.50 di Domenica 19 Dicembre. Conduce Mario Acampa. La dodicenne Elisabetta Lizza in gara per l’Italia Si e’ aperta ufficialmente venerdì 17 dicembre la corsa dell’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2021 (JESC). Sul sito jesc.tv e’ possibile votare il cantante preferito della diciannovesima edizione della più importante competizione europea dedicata ai giovani artisti di tutta Europa, organizzata da France Télévisions sotto la supervisione dell’European Broadcasting Union (EBU). L’evento andrà in onda in diretta su Rai Gulp domenica 19 alle 15.50 e sarà raccontato in studio da Mario Acampa, volto noto di Rai Gulp e di Rai2 con la trasmissione “O anche no”. Acampa, conduttore e autore dello speciale e’ veterano dell’Eurovision per i ... Leggi su zon (Di sabato 18 dicembre 2021) Appuntamento alle 15.50 di Domenica 19 Dicembre. Conduce Mario Acampa. La dodicenne Elisabetta Lizza in gara per l’Italia Si e’ aperta ufficialmente venerdì 17 dicembre la corsa dell’Italia al2021 (JESC). Sul sito jesc.tv e’ possibile votare il cantante preferito della diciannovesima edizione della più importante competizione europea dedicata ai giovani artisti di tutta Europa, organizzata da France Télévisions sotto la supervisione dell’European Broadcasting Union (EBU). L’evento andrà in onda in diretta su Raidomenica 19 alle 15.50 e sarà raccontato in studio da Mario Acampa, volto noto di Raie di Rai2 con la trasmissione “O anche no”. Acampa, conduttore e autore dello speciale e’ veterano dell’per i ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? Torna il Junior Eurovision Song Contest, la più importante competizione europea dedicata ai giovani artisti di tu… - _SaraC_92 : RT @GiorgiaChiumer6: Lo dico qui adesso in questo momento: Amadeus nuovo ambasciatore dell'Eurovision/Junior Eurovision in Italia (Anche s… - GiuliaMG90 : @MrgShoenique @hPensieve Mi ero persa questo tweet ???????mannaggia e Bubbà. Comunque l'eurovision Junior non mi ispira. - _SaraC_92 : RT @Raiofficialnews: ?? Inizia la corsa all'@EurovisionJr: dal #17dicembre è possibile votare per Elisabetta Lizza, in gara per l'Italia co… - Eurovisionital3 : RT @Raiofficialnews: ?? Inizia la corsa all'@EurovisionJr: dal #17dicembre è possibile votare per Elisabetta Lizza, in gara per l'Italia co… -