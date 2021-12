Insigne: «La gente si aspetta tanto da me, molti non mi hanno compreso» (Di sabato 18 dicembre 2021) “La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace. Un capitano è un garante per le persone che amano la squadra, io credo di aver sempre assicurato che il Napoli non venisse meno all’impegno in campo”. Lo ha detto Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, raccontandosi in un’intervista a ‘Undici’. “Ho un carattere particolare. So scherzare con tutti, ma all’inizio tengo le distanze. Per alcuni tifosi è superbia, sembra che me la voglia tirare. È solo un atteggiamento di difesa. Qualcuno non mi ha mai compreso al 100 per cento. Chi mi conosce davvero, sa come sono fatto”, ha spiegato l’attaccante. Leggi su footdata (Di sabato 18 dicembre 2021) “Lasi è sempretada me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace. Un capitano è un garante per le persone che amano la squadra, io credo di aver sempre assicurato che il Napoli non venisse meno all’impegno in campo”. Lo ha detto Lorenzo, capitano del Napoli, raccontandosi in un’intervista a ‘Undici’. “Ho un carattere particolare. So scherzare con tutti, ma all’inizio tengo le distanze. Per alcuni tifosi è superbia, sembra che me la voglia tirare. È solo un atteggiamento di difesa. Qualcuno non mi ha maial 100 per cento. Chi mi conosce davvero, sa come sono fatto”, ha spiegato l’attaccante.

