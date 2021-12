Gru da cantiere crolla su un palazzo di sette piani: coinvolte delle persone, ci sono morti e feriti (Di sabato 18 dicembre 2021) Grave disastro questa mattina a Torino: una gru da cantiere è crollata su un palazzo e l’incidente ha coinvolto alcune persone. Secondo quanto riportano le prime informazioni, ci sarebbe anche una vittima. Sul posto numerosi sanitari oltre a Carabinieri e Polizia. crolla gru a Torino: coinvolte almeno 3 persone, 1 morto Le fonti locali riferiscono che il crollo della gru a Torino è avvenuto questa mattina, sabato 18 dicembre 2021: la gru da cantiere si trova in via Genova all’altezza del civico 107. Per causa ancora da verificare, sarebbe crollata su un vicino palazzo di sette piani. Il crollo avrebbe coinvolto alcune persone, tra cui 3 operai al lavoro nel ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Grave disastro questa mattina a Torino: una gru data su une l’incidente ha coinvolto alcune. Secondo quanto riportano le prime informazioni, ci sarebbe anche una vittima. Sul posto numerosi sanitari oltre a Carabinieri e Polizia.gru a Torino:almeno 3, 1 morto Le fonti locali riferiscono che il crollo della gru a Torino è avvenuto questa mattina, sabato 18 dicembre 2021: la gru dasi trova in via Genova all’altezza del civico 107. Per causa ancora da verificare, sarebbeta su un vicinodi. Il crollo avrebbe coinvolto alcune, tra cui 3 operai al lavoro nel ...

