“Devo lasciare il GF Vip” L’annuncio in diretta | il concorrente abbandona la casa

Nuovo appuntamento con il GF Vip 6. La puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini si è aperto con il confronto tra Soleil Sorge e Alex Belli, rientrato in casa dopo la squalifica della scorsa puntata, arrivata dopo aver violato il regolamento – non ha mantenuto le distanze di sicurezza – durante l'incontro con la moglie Delia Duran. Gli inquilini del GF Vip 6 hanno dovuto comunicare ad Alfonso Signorini se proseguire l'esperienza all'interno del reality show o lasciare la casa. Colpo di scena per Manila Nazzaro, che in puntata ha cambiato idea e ha deciso di restare in casa e continuare la sua esperienza insieme agli altri compagni di viaggio. L'ex Miss Italia aveva annunciato di dover abbandonare il reality ma dopo aver parlato con il compagno Lorenzo ha deciso di restare.

