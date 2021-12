Calcio: Tudor 'Col Torino gara importante, non è sfida tra me e Juric' (Di sabato 18 dicembre 2021) "Ci sarà da lottare su ogni metro di campo, ogni duello, ogni seconda palla" VERONA - "Per noi è una partita molto importante. Loro hanno un modo simile al nostro di interpretare le partite e hanno ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) "Ci sarà da lottare su ogni metro di campo, ogni duello, ogni seconda palla" VERONA - "Per noi è una partita molto. Loro hanno un modo simile al nostro di interpretare le partite e hanno ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Juric: 'Felice per Tudor, è un fratello per me' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Juric: 'Felice per Tudor, è un fratello per me' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Juric: 'Felice per Tudor, è un fratello per me' - napolimagazine : TORINO - Juric: 'Felice per Tudor, è un fratello per me' - apetrazzuolo : TORINO - Juric: 'Felice per Tudor, è un fratello per me' -