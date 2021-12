Calcio | Pioli | ' stiamo facendo buon girone d' andata | vogliamo chiuderlo con più di 43 punti'

(Di sabato 18 dicembre 2021) Milano, 18 dic. - (Adnkronos) - "unissimod', mancano ancora due partite. Mi piacerebbe superare la quota 43 dell'anno scorso. L'avversario di domani ha grandi qualità e ha un ottimo allenatore, sicuramente dobbiamo alzare il livello della prestazione". Così l'allenatore del Milan Stefano in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli.

Alla vigilia della sfida con il Napoli Stefanorilancia: 'Fuga scudetto? 'Non credo si possa parlare di fuga, penso che l'Inter stia ... tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le ...Il parere del noto giornalista, molto attento alle questioni delitaliano, sembra tagliare le gambe ai desideri rossoneri. In molti si attendono almeno un ...che la rosa a disposizione di...Il tecnico del Milan alla viglia della sfida contro i partenopei: ''Il nostro obiettivo è far meglio dell'anno scorso ...Milano, 18 dic. - (Adnkronos) - "Stiamo facendo un buonissimo girone d'andata, mancano ancora due partite. Mi piacerebbe superare la quota 43 dell'anno scorso. L'avversario di domani ha grandi qualità ...