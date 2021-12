Calcio: Pioli, 'Hernandez? Domani decideremo se gioca domani ma è più no che sì' (Di sabato 18 dicembre 2021) Milano, 18 dic. - (Adnkronos) - "Theo ha avuto problemi, una sindrome influenzale, non è mai uscito sul campo. Ad oggi è più no che sì, domani parleremo col ragazzo e decideremo". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, in merito alla presenza in campo di Theo Hernandez. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Milano, 18 dic. - (Adnkronos) - "Theo ha avuto problemi, una sindrome influenzale, non è mai uscito sul campo. Ad oggi è più no che sì,parleremo col ragazzo e". Così l'allenatore del Milan Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, in merito alla presenza in campo di Theo

Advertising

Gazzetta_it : Pioli: “Fuga Inter? I campionati non si vincono a dicembre” #MilanNapoli - Gazzetta_it : Col Napoli in emergenza? Pioli ha da giocarsi la carta Daniel Maldini #Milan - Fprime86 : RT @SkySport: Milan-Napoli, Pioli: 'Inter in fuga? Non credo. Theo Hernandez più no che sì' #SkySport #SkySerieA #SerieA #MilanNapoli #Mila… - Luxgraph : Pioli verso Milan-Napoli: 'Serve lucidità, ma l'Inter non è in fuga' - andreastoolbox : Milan Napoli, Pioli: 'Inter in fuga? Non credo. Theo Hernandez più no che sì' | Sky Sport -