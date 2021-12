C.N. Posillipo ko con la Telimar Palermo, Brancaccio: “La pausa per ricaricarci” (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSconfitta per il Posillipo nella dodicesima giornata di Serie A1. La formazione rossoverde cede al Telimar Palermo che si aggiudica la sfida per 12-4. Dopo un inizio equilibrato, decisivo il terzo parziale chiuso 6-0 dalla formazione siciliana. Per la squadra di Brancaccio c’è da segnalare un buon primo quarto chiuso in parità sull’1-1 dopo i gol di Del Basso e Di Martire. Nel secondo quarto Palermo prova a scappare con la doppietta di Irving ed il gol di Del Basso Portandosi sul 4-1 ma, nel finale, è il Capitano Saccoia, con due gol, a tenere in piedi la squadra di Brancaccio chiudendo il secondo quarto sul 4-3. Il match si decide nel terzo quarto con il parziale di 6-0 a favore dei padroni di casa che chiude l’incontro. Segnano Basic, Del Basso, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSconfitta per ilnella dodicesima giornata di Serie A1. La formazione rossoverde cede alche si aggiudica la sfida per 12-4. Dopo un inizio equilibrato, decisivo il terzo parziale chiuso 6-0 dalla formazione siciliana. Per la squadra dic’è da segnalare un buon primo quarto chiuso in parità sull’1-1 dopo i gol di Del Basso e Di Martire. Nel secondo quartoprova a scappare con la doppietta di Irving ed il gol di Del Basso Portandosi sul 4-1 ma, nel finale, è il Capitano Saccoia, con due gol, a tenere in piedi la squadra dichiudendo il secondo quarto sul 4-3. Il match si decide nel terzo quarto con il parziale di 6-0 a favore dei padroni di casa che chiude l’incontro. Segnano Basic, Del Basso, ...

Advertising

anteprima24 : ** C.N. Posillipo ko con la Telimar Palermo, #Brancaccio: 'La pausa per ricaricarci' ** - APellino : RT @SimoneGuadagnoo: #Napoli, Adam #Ounas è stato rapinato a casa a Posillipo, a un’ora dalla partenza per Milano. Rapina con sequestro di… - majicojr : RT @SimoneGuadagnoo: #Napoli, Adam #Ounas è stato rapinato a casa a Posillipo, a un’ora dalla partenza per Milano. Rapina con sequestro di… - andrea_ramogida : RT @SimoneGuadagnoo: #Napoli, Adam #Ounas è stato rapinato a casa a Posillipo, a un’ora dalla partenza per Milano. Rapina con sequestro di… - ciroaleroby4 : RT @SimoneGuadagnoo: #Napoli, Adam #Ounas è stato rapinato a casa a Posillipo, a un’ora dalla partenza per Milano. Rapina con sequestro di… -