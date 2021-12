Atalanta-Roma, Mourinho: “La vittoria più importante. Bravi Zaniolo e Abraham” (Di sabato 18 dicembre 2021) “Spirito fantastico, è la vittoria più importante. Giocare contro l’Atalanta significa non poter controllare la partita per 90?. Dovevamo essere in grado di difendere bassi. La squadra ha fatto bene sotto tutti i punti di vista. L’arbitro è stato bravo a gestire la gara. Noi fantastici nei duelli e abbiamo interpretato bene le uscite. Siamo stati Bravi a sfruttare le ripartenze e gli spazi lasciati da loro. Karsdorp è praticamente distrutto e si è sacrificato perché sa che non ho cambi. Ora la Roma non vince un big match da 20?”. Queste le parole di Josè Mourinho che si gode una vittoria pesantissima della sua Roma sul campo dell’Atalanta per 4-1 grazie alle reti di Abraham (doppietta), Zaniolo e ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) “Spirito fantastico, è lapiù. Giocare contro l’significa non poter controllare la partita per 90?. Dovevamo essere in grado di difendere bassi. La squadra ha fatto bene sotto tutti i punti di vista. L’arbitro è stato bravo a gestire la gara. Noi fantastici nei duelli e abbiamo interpretato bene le uscite. Siamo statia sfruttare le ripartenze e gli spazi lasciati da loro. Karsdorp è praticamente distrutto e si è sacrificato perché sa che non ho cambi. Ora lanon vince un big match da 20?”. Queste le parole di Josèche si gode unapesantissima della suasul campo dell’per 4-1 grazie alle reti di(doppietta),e ...

