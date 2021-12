Arrestato un 49enne per possesso di materiale pedopornografico | oltre un milione di file scoperti

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021)un uomo della provincia di Ancona per ildi una grande quantità di, grazie alla segnalazione di un organismo internazionale. La raccolta di foto e video durava da circa 20 anni e tutti ierano conservati all’interno di vari hard disk, supporti ottici e uno smartphone, dove erano minuziosamente suddivisi in diverse cartelle ordinate per tipologia ed età delle vittime. L’uomo, musicista di 49 anni, è statodalla Polizia perché trovato indiundi foto e video pedopornografici. Gli inquirenti hanno trovato1.000.000e video, ritraenti minori tra i 6 e i 13 anni coinvolti in atti sessuali con adulti. Il ...