Anthony Davis shock: collassa nel tunnel verso gli spogliatoi (Di sabato 18 dicembre 2021) La sintesi della vittoria 110 - 92 dei Minnesota Timberwolves sui Los Angeles Lakers. Brutto infortunio al ginocchio per Anthony Davis, che poi crolla mentre sta per raggiungere gli spogliatoi. Leggi su video.gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) La sintesi della vittoria 110 - 92 dei Minnesota Timberwolves sui Los Angeles Lakers. Brutto infortunio al ginocchio per, che poi crolla mentre sta per raggiungere gli

Advertising

michele50707932 : RT @StorieASpicchi: KAT è quello che segna, Anthony Davis quello che difende #otnba - StorieASpicchi : KAT è quello che segna, Anthony Davis quello che difende #otnba - basketinside360 : Anthony Davis, due infortuni contro i Timberwolves - - dchinellato : ???? Anthony Davis will undergo further testing on his injured left knee. First tests showed no structural damages… - _fabiogoz : Ricapitoliamo un attimo Davis, Carmelo Anthony, isaiah, westbrick per farsi umiliare da Tows eh ma LeBron -