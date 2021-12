And Just Like That: 5 modi in cui il sequel di Sex and the city rimedia agli errori del passato (Di sabato 18 dicembre 2021) Scopriamo gli errori di Sex and the city che il suo sequel, And Just Like That..., punta a rimediare sin dal primo episodio. Era giugno del 1998 quando una giovanissima e riccissima Sarah Jessica Parker in versione Carrie Bradshaw sfilava in tutù per le vie di New York ammiccando all'autobus con la sua foto nella sigla storica di Sex and the city. Un tutù rosa e una canotta come simbolo di una piccola rivoluzione che stava per avvenire sul piccolo schermo e che avrebbe avuto ripercussioni non solo nel mondo della serialità televisiva, portando fama anche alla rete HBO, ora simbolo di numerosi successi ma anche nella percezione dell'essere donna oggi. Prima delle quattro amiche newyorkesi, Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda, le donne … Leggi su movieplayer (Di sabato 18 dicembre 2021) Scopriamo glidi Sex and theche il suo, And..., punta are sin dal primo episodio. Era giugno del 1998 quando una giovanissima e riccissima Sarah Jessica Parker in versione Carrie Bradshaw sfilava in tutù per le vie di New York ammiccando all'autobus con la sua foto nella sigla storica di Sex and the. Un tutù rosa e una canotta come simbolo di una piccola rivoluzione che stava per avvenire sul piccolo schermo e che avrebbe avuto ripercussioni non solo nel mondo della serialità televisiva, portando fama anche alla rete HBO, ora simbolo di numerosi successi ma anche nella percezione dell'essere donna oggi. Prima delle quattro amiche newyorkesi, Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda, le donne …

