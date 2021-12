Addio Manolas | il Napoli torna sul mercato?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 18 dicembre 2021) L’ improvviso e sorprendente, che ha deciso di lasciareprima del previsto per fare ritorno in patria, all’Olympiacos (operazione da circa tre milioni di euro), costringerà il club partenopeo a trovare un altro difensore per non rimanere scoperto nel reparto arretrato.: Ilprenderà un sostituto? In linea di massima si, ma senza svenarsi troppo e soprattutto a determinate condizioni e a costi decisamente contenuti. Certamente la lacuna lasciata dapreoccupa non poco Luciano Spalletti, che per oltre un mese sarà privo di Koulibaly impegnato in Coppa d’Africa, e i soli Rrhami e Juan Jesus difficilmente potranno reggere un calendario fitto di impegni senza mai rifiatare. Si farà di tutto per accontentarlo, ed ecco ...