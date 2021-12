Tommaso Zorzi una furia contro il GF Vip 6 “Ci sono …” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si sta parlando del Grande fratello vip 6 in questi giorni, soprattutto dopo l’uscita di scena di Alex Belli. L’attore è stato squalificato dal gioco, dopo che ha infranto le regole anti-Covid, correndo tra le braccia della moglie Delia Duran. Ad ogni modo, sembra che si sia tanto parlato di lui e del modo in cui è uscito di scena ed anche di come ha trattato Soleil poco prima della sua uscita. Nella serata di ieri, a parlare e commentare quanto accaduto è stato Tommaso Zorzi. L’ex vincitore sembra aver parlato all’interno di Facciamo finta che, un programma condotto da Maurizio Costanzo e da Carlotta Quadri e che va in onda su R101. I suoi commenti sono stati parecchio pungenti. Ma cosa ha dichiarato? Grande fratello vip 6, Tommaso Zorzi parla di questa nuova edizione del reality Come abbiamo ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si sta parlando del Grande fratello vip 6 in questi giorni, soprattutto dopo l’uscita di scena di Alex Belli. L’attore è stato squalificato dal gioco, dopo che ha infranto le regole anti-Covid, correndo tra le braccia della moglie Delia Duran. Ad ogni modo, sembra che si sia tanto parlato di lui e del modo in cui è uscito di scena ed anche di come ha trattato Soleil poco prima della sua uscita. Nella serata di ieri, a parlare e commentare quanto accaduto è stato. L’ex vincitore sembra aver parlato all’interno di Facciamo finta che, un programma condotto da Maurizio Costanzo e da Carlotta Quadri e che va in onda su R101. I suoi commentistati parecchio pungenti. Ma cosa ha dichiarato? Grande fratello vip 6,parla di questa nuova edizione del reality Come abbiamo ...

Advertising

itslacapra : @miettmoncler Ti faresti Tommaso Zorzi? - T_Belz : Sognando un'interazione fra Tommaso Zorzi e Flavia Vento ?? #gfvipparty #gfvip - Malvy34087444 : RT @BITCHYFit: Tommaso Zorzi sul GFVip in onda: 'Ci sono personaggi disposti a tutto purché se ne parli' * - Francesca_0805 : RT @86_biancaneve: Con tutto il rispetto per Tommaso Zorzi che seguo etc. Perché mi dovrei soffermare su una sua opinione su Soleil? Chi è… - redazionerumors : Gf Vip, anche Tommaso Zorzi attacca Soleil Sorge: “Situazioni palesemente artefatte” #gfvip #tommasozorzi #soleil -