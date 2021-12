Sul caro energia l'Europa non sa dare risposte (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa è quasi una regola nell’Ue: quanto più le materie sono urgenti e complicate, tanto più la discussione tra gli Stati membri finisce senza accordo. Ma sui rincari dei prezzi dell’energia e i temi relativi alla transizione energetica, al Consiglio Europeo di ieri a Bruxelles, non solo i leader non hanno trovato un’intesa dopo ore di tentativi fino a tarda notte. Non solo si sono trovati costretti a non riportare alcunché nelle conclusioni finali, perché il dibattito è finito gambe all’aria. Ma la discussione ha preso pieghe che rischiano di riportare l’Unione indietro invece che avanti nella lotta ai cambiamenti climatici. Uno degli ostacoli sul tavolo è stata la fronda di Polonia e Repubblica Ceca, ma anche altri Stati dell’est particolarmente dipendenti dal carbone, contro l’Ets, il sistema di tracciamento delle emissioni che obbliga chi produce inquinando a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa è quasi una regola nell’Ue: quanto più le materie sono urgenti e complicate, tanto più la discussione tra gli Stati membri finisce senza accordo. Ma sui rincari dei prezzi dell’e i temi relativi alla transizione energetica, al Consiglio Europeo di ieri a Bruxelles, non solo i leader non hanno trovato un’intesa dopo ore di tentativi fino a tarda notte. Non solo si sono trovati costretti a non riportare alcunché nelle conclusioni finali, perché il dibattito è finito gambe all’aria. Ma la discussione ha preso pieghe che rischiano di riportare l’Unione indietro invece che avanti nella lotta ai cambiamenti climatici. Uno degli ostacoli sul tavolo è stata la fronda di Polonia e Repubblica Ceca, ma anche altri Stati dell’est particolarmente dipendenti dal carbone, contro l’Ets, il sistema di tracciamento delle emissioni che obbliga chi produce inquinando a ...

