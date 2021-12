Soleil vieta a Gianmaria di entrare in camera sua, Antinolfi sbotta: “Maleducata piena di energie negative” – VIDEO (Di venerdì 17 dicembre 2021) Proseguono gli scontri tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip. Ieri l’imprenditore campano si trovava in camera sua (invitato da Davide Silvestri) ma l’italo americana gli ha chiesto di andare via. Gianmaria e Soleil a “colpi” di energie negative: Antinolfi sbotta contro la ex Ti prego Davide e Gianmaria nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 17 dicembre 2021) Proseguono gli scontri traSorge nella Casa del Grande Fratello Vip. Ieri l’imprenditore campano si trovava insua (invitato da Davide Silvestri) ma l’italo americana gli ha chiesto di andare via.a “colpi” dicontro la ex Ti prego Davide enel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Soleil vieta a Gianmaria di entrare in camera sua, Antinolfi sbotta: “Maleducata piena di energie negative” – VIDEO… - FraLauricella : @Inchiummata Forse #MirianaTrevisan non conosceva di #Soleil, 'vedova' di #Alex, che vieta ai concorrenti di parlar… - nothingchange__ : @marzialettera @ZFd84 @asiaobriien @Soleil_stasi Nessuno te lo vieta, ma non cagare il cazzo se non ti interessa. - dvLutapiedra : @AdrianaVolpeTV Spero che il tuo buon senso possa fare ragionare li autori e squalificare Soleil,ha bestemmiato,la… - Cristin04184242 : @MikiAV8BHarrier @GrandeFratello @alfosignorini @SBruganelli @Soleil_stasi @Soleilandia @_altezzosa_… -