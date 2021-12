Salernitana-Inter 0-5 | nerazzurri provano la fuga

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT I nerazzurri dominano: segnano Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini?? - Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD In campo questa sera alle 20.45 per #SalernitanaInter ???? Da dove seguirete la partita? Ec… - Inter : ?? | STATISTICHE Tutte le curiosità di #SalernitanaInter ?? - infoitsport : Diretta Salernitana - Inter (0-5) Serie A 2021 - infoitsport : SERIE A - Salernitana-Inter: 0-5, granata mortificati. Nerazzurri sempre più primi -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Inter

Non c'è peggior modo di perdere di questo. La differenza tecnica è abissale, ma ancor più grave è non crederci più: questo è stato. il peggiore il migliore 4 all. colantuono Non è il sarto con la ...... perché sapevamo che dovevamo approcciare subito per cercare di non mettere mai in partita lae così è stato ". Al termine del roboante 5 - 0 all'Arechi, il tecnico dell'Simone ...Torna Kulusevski: l'Arsenal non molla, il prezzo e l'idea della Juve per il futuro del 17/12/2021 alle 23:30 Si è fermato quando aveva appena cominciato. Il 2021/22 di Dejan Kulu ...Il calcio in Italia ha visto scattare la diciottesima giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: nell'unico incontro delle ore 20.45 l'Inter ha vinto per 0-5 in casa della Salernitana. Gol ...