Roma, possibile l’arrivo di Arthur in prestito dalla Juventus (Di venerdì 17 dicembre 2021) “#Juve in cerca di sistemazione per #Arthur possibilità di prestito in Italia come #Roma ma non solo, ed estero sia in #Liga che in #Premier. I giallorossi cercano un centrocampista, nessuna pista in vantaggio, c’è anche Hector #Herrera.” Con questo post sul suo profilo ufficiale Twitter, il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari ha lanciato la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) “#Juve in cerca di sistemazione per #possibilità diin Italia come #ma non solo, ed estero sia in #Liga che in #Premier. I giallorossi cercano un centrocampista, nessuna pista in vantaggio, c’è anche Hector #Herrera.” Con questo post sul suo profilo ufficiale Twitter, il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari ha lanciato la L'articolo

Advertising

enpaonlus : Ma come è possibile? E con quali giustificazioni? Il Sindaco Gualtieri ha qualcosa da dire? O da fare? @Roma… - annoupanoux : RT @angelo_falanga: Tiziano Renzi ricoverato a Roma, rinviata l’udienza del processo proprio come Silvio B....possibile che non si capisce… - Fabius40884986 : @roberti01918030 @pellicano_santo Infatti Ancor di piu non so d accordo io cor pallone Nun ce magno C ho sempre ri… - CalcioPillole : #Mourinho vorrebb #LoftusCheek per rinforzare il centrocampo della #Roma: possibile arrivo a gennaio in prestito co… - romanewseu : Atalanta-Roma, per i bookmakers favoriti i nerazzurri: Abraham possibile marcatore del match… -