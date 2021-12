(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Si è svolta, nel pomeriggio al, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio, la presentazione delArts & Culture, disponibile in lingua italiana ed inglese. Si legge in una nota del. La pagina delsulla piattaforma diArts & Culture offre l'opportunità di entrare nel palazzo, esplorare le sue sale, approfondire la sua storia nei secoli, conoscere i tesori che custodisce, avvicinarsi alle opere d'arte più delicate, scoprire antichi manufatti e percorrere gli itinerari archeologici e naturalistici della Tenuta di Castelporziano. Grazie agli strumenti offerti dalla tecnologia i luoghi della Presidenza della Repubblica si aprono ancora di più ai visitatori. Nel ...

Advertising

CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - TV7Benevento : Quirinale: presentato progetto Google Arts&Culture con Mattarella... - zazoomblog : Quirinale: presentato a Mattarella documentario Il figlio di Tarzan storia di Giovanni Cupidi - #Quirinale:… - TV7Benevento : Quirinale: presentato a Mattarella documentario 'Il figlio di Tarzan', storia di Giovanni Cupidi... - DomenicoMazzil5 : RT @FrancescoGrana: Oggi il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha presentato a Papa Francesco il prossimo ambasciator… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale presentato

Il Dubbio

... realizzato in collaborazione con Google Art and Culture e di tutti i settori del. Il progetto saràal Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha definito il Colle "la Casa degli ...Vieneoggi pomeriggio a Sergio Mattarella il progetto realizzato in collaborazione con Google Arts & Culture e con il contributo di tutti i settori del. La "casa degli italiani" ...Roma, 17 dic. Si è svolta, nel pomeriggio al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la presentazione del progetto Google A ..."La casa degli italiani apre le porte a tutti". Questo è l'obiettivo del nuovo progetto nato dalla collaborazione tra ufficio stampa e comunicazioni del Quirinale e Google arts and culture: un tour vi ...