Porto Vecchio di Trieste | operaio muore schiacciato da una gru

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Dramma aldi. Unè morto travolto da una gru nella mattinata di oggi, 17 dicembre. Come riporta Il Piccolo, il tragico incidente è avvenuto sul Molo Terzo, alla radice della stazione nautica dei vigili del fuoco. L'era un dipendente di un'azienda di smontaggio delle gru. In corso verifiche sulla dinamica dell'accaduto. Le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero generale deldidalle 12 di oggi, per tutta la giornata.