Pavona-Pomezia, 'rattoppi' in corso: iniziano i lavori per sistemare le buche in via del Mare (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono iniziati i lavori di manutenzione del manto stradale in via del Mare, tra Pomezia e Pavona. Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini e i continui solleciti alla Città Metropolitana da parte del Consigliere Marco Moresco e nonostante l'assurda risposta ricevuta inizialmente dall'ente, che "minacciava" di chiudere la strada, questa mattina diversi operai erano al lavoro. L'intervento di Striscia la Notizia e i "rattoppi" Anche il programma di Mediaset "Striscia la Notizia" si era interessato ai numerosi problemi di Pavona, concentrandosi all'area del sottopasso della stazione. Ora finalmente almeno la riparazione della strada ha preso il via. Peccato però che non stia andando come ci si aspettava. Gli operai infatti non stanno raschiando e rifacendo la pavimentazione stradale con un nuovo ...

