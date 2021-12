Mattarella e Bergoglio identità di vedute sulle sfide della modernità

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Le prime parole di Sergiosette anni fa riecheggiavano uno dei documenti fondamentali del Concilio Vaticano II. Il presidenteRepubblica appena eletto fece un riferimento diretto alle «difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini», esattamente come l’incipitGaudium et Spes, la Costituzione conciliare «sulla Chiesa e il mondo moderno»: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore».