Manovra 2022, arriva l'emendamento del governo (Di venerdì 17 dicembre 2021) È stato presentato in Senato il testo contenente i provvedimenti che si vogliono attuare per la nuova Manovra economica. Ecco i cambiamenti che si attendono. Cosa prevede il testo della Manovra Il testo riguardante la nuova Legge di Bilancio dovrà essere approvato dal Senato entro il 20 dicembre.Il testo prevede diversi emendamenti che prevedono una riduzione dell'Irpef, un rifinanziamento del bonus tv, taglio alle bollette fino ad arrivare alle nuove norme "salva-comuni". Tanti i temi che vengono affrontati, anche una rivisitazione del programma Strade sicure e fondi per le scuole dell'infanzia paritarie e per le regioni colpite dagli incendi della scorsa estate. Stanno coinvolti anche il settore del Turismo, dello spettacolo e delle auto. Taglio delle bollette Sono stati messi a disposizione 1,8 miliardi che effettuare ...

