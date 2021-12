Incendio in un campo rom, morti due bambini di 2 e 4 anni: tragedia a Foggia, tutto per una stufa? (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dramma nel Foggiano dove un Incendio che si è sviluppato nel campo nomadi di Stornara ha portato alla morte di due bambini di due e quattro anni. Le fiamme sono divampate da alcune baracche e, come riferito dai vigili del fuoco, in una di queste sono stati ritrovati i corpi dei due piccoli. Ancora non è chiara l'origine alla base del rogo. Stando alle prime ipotesi, l'Incendio potrebbe essere partito da una stufa usata per riscaldare gli ambienti. Purtroppo tragedie di questo tipo non sono nuove. Mesi fa a prendere fuoco era stato il campo nomadi di Barra, quartiere periferico di Napoli. Qui i soccorsi avevano lavorato tutta la notte per domare le fiamme e si era resa necessaria la chiusura per diverse ore dello svincolo autostradale vicino ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dramma nelno dove unche si è sviluppato nelnomadi di Stornara ha portato alla morte di duedi due e quattro. Le fiamme sono divampate da alcune baracche e, come riferito dai vigili del fuoco, in una di queste sono stati ritrovati i corpi dei due piccoli. Ancora non è chiara l'origine alla base del rogo. Stando alle prime ipotesi, l'potrebbe essere partito da unausata per riscaldare gli ambienti. Purtroppo tragedie di questo tipo non sono nuove. Mesi fa a prendere fuoco era stato ilnomadi di Barra, quartiere periferico di Napoli. Qui i soccorsi avevano lavorato tutta la notte per domare le fiamme e si era resa necessaria la chiusura per diverse ore dello svincolo autostradale vicino ...

