I no vax continuano a dire che Del Debbio «si è convertito ai vaccini» e Mario Giordano no (e per questo l’hanno sospeso) (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mentre Fuori dal Coro di Mario Giordano è andato in onda nei giorni scorsi annunciando la tradizionale pausa natalizia relativa all’organizzazione del palinsesto Mediaset, stanno ancora andando in onda le ultime puntate – prima di una altrettanto corposa pausa natalizia – di Diritto e Rovescio, il talk show di approfondimento di Paolo Del Debbio. Nonostante le rassicurazioni dei rispettivi conduttori, il popolo dei no-vax sui social network continua a gridare al complotto e a trarre le proprie conclusioni affrettate. LEGGI ANCHE > Cos’è questa storia della “sospensione” di Fuori dal Coro e di Diritto e Rovescio Il complotto di Fuori dal coro, secondo i no-vax Su Twitter, ad esempio, circolano con sempre più insistenza messaggi simili a questo: Del Debbio è diventato peggio di Brindisi. E ora ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mentre Fuori dal Coro diè andato in onda nei giorni scorsi annunciando la tradizionale pausa natalizia relativa all’organizzazione del palinsesto Mediaset, stanno ancora andando in onda le ultime puntate – prima di una altrettanto corposa pausa natalizia – di Diritto e Rovescio, il talk show di approfondimento di Paolo Del. Nonostante le rassicurazioni dei rispettivi conduttori, il popolo dei no-vax sui social network continua a gridare al complotto e a trarre le proprie conclusioni affrettate. LEGGI ANCHE > Cos’è questa storia della “sospensione” di Fuori dal Coro e di Diritto e Rovescio Il complotto di Fuori dal coro, secondo i no-vax Su Twitter, ad esempio, circolano con sempre più insistenza messaggi simili a: Delè diventato peggio di Brindisi. E ora ...

mametalli : Sono in SI VAX. Gli immigrati irregolari che continuano ad arrivare via mare in Italia vengono vaccinati? Coloro ch… - WeWillWin62 : Continuano con questa farsa... - noessio : @barbarab1974 E continuano a dire che i violenti sono i no vax!! - Efrem57816894 : RT @FrancyMasse: E vai anche stasera con la gita giornalistica in terapia intensiva e appello alla vaccinazione del no vax. Ma i parenti co… - FrancyMasse : E vai anche stasera con la gita giornalistica in terapia intensiva e appello alla vaccinazione del no vax. Ma i par… -