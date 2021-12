Farmaci Covid: incoraggianti i dati sulla pillola Paxlovid di Pfizer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Farmaci Covid: mentre prosegue la campagna di immunizzazione a livello mondiale, la ricerca scientifica si sta concentrando sempre di più sul trattamento della patologia causata dal coronavirus Sars Cov 2. È in particolare una “pillola” ad alimentare le speranze degli scienziati. Farmaci Covid: anche se i vaccini continuano a essere considerati l’arma più importante contro il coronavirus, per cui è soprattutto nella ricerca su questi ultimi che si stanno concentrando le maggiori energie della comunità scientifica, arrivano delle importanti novità anche su un altro versante del contrasto al Sars Cov 2. Si tratta di quello del trattamento di chi si ammala di Covid: al momento non ci sono dei Farmaci specifici per curare chi sviluppa la patologia ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 17 dicembre 2021): mentre prosegue la campagna di immunizzazione a livello mondiale, la ricerca scientifica si sta concentrando sempre di più sul trattamento della patologia causata dal coronavirus Sars Cov 2. È in particolare una “” ad alimentare le speranze degli scienziati.: anche se i vaccini continuano a essere considerati l’arma più importante contro il coronavirus, per cui è soprattutto nella ricerca su questi ultimi che si stanno concentrando le maggiori energie della comunità scientifica, arrivano delle importanti novità anche su un altro versante del contrasto al Sars Cov 2. Si tratta di quello del trattamento di chi si ammala di: al momento non ci sono deispecifici per curare chi sviluppa la patologia ...

