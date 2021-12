Eitan Biran, la zia Aya non è più la sua tutrice legale (Di venerdì 17 dicembre 2021) , ma il bambino continuerà a vivere in Italia con la zia Il caso di Eitan, l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, ha un nuovo risvolto. Il Tribunale per i minorenni di Milano ha stabilito che la zia Aya non sarà più la sua tutrice legale. La decisione arriva in seguito al reclamo presentato dai nonni materni del bambino contro la nomina della zia paterna Aya come tutrice legale. Il Tribunale ha così deciso di nominare come tutore “un professionista estraneo ad entrambe le famiglie di origine“, ma lasciando “il bambino collocato presso la zia”. Il presidente del Tribunale per i minorenni Maria Carla Gatto ha dichiarato – come riportato da Ansa – che la decisione è stata presa per “l’elevatissima conflittualità, manifestatasi successivamente all’iniziale nomina del tutore” che “ha reso ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) , ma il bambino continuerà a vivere in Italia con la zia Il caso di, l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, ha un nuovo risvolto. Il Tribunale per i minorenni di Milano ha stabilito che la zia Aya non sarà più la sua. La decisione arriva in seguito al reclamo presentato dai nonni materni del bambino contro la nomina della zia paterna Aya come. Il Tribunale ha così deciso di nominare come tutore “un professionista estraneo ad entrambe le famiglie di origine“, ma lasciando “il bambino collocato presso la zia”. Il presidente del Tribunale per i minorenni Maria Carla Gatto ha dichiarato – come riportato da Ansa – che la decisione è stata presa per “l’elevatissima conflittualità, manifestatasi successivamente all’iniziale nomina del tutore” che “ha reso ...

Advertising

361_magazine : Eitan Biran, la zia Aya non è più la sua tutrice legale - Radio1Rai : ??#Eitan 'Nell'interesse del minore accogliamo con soddisfazione la rimozione di Aya Biran come tutore a favore di u… - discoradioIT : Udienza al Tribunale per i minorenni di #Milano: si è discusso del reclamo presentato dai nonni materni di #Eitan,… - serenel14278447 : Eitan Biran deve ritornare in Italia entro 15 giorni: il tribunale di Tel Aviv respinge il ricorso del nonno . Corriere della sera -