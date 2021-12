"Ecco perché sui No Vax ha ragione Berlusconi" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Michele Anzaldi, membro della Commissione di Vigilanza Rai, non ha dubbi: "Sui No Vax Silvio Berlusconi ha detto una cosa sacrosanta" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Michele Anzaldi, membro della Commissione di Vigilanza Rai, non ha dubbi: "Sui No Vax Silvio Berlusconi ha detto una cosa sacrosanta"

Advertising

SkyItalia : Ecco perché provocare Gennaro Savastano non è mai una buona idea.?Guardare il finale di #Gomorra5, invece, è un’ott… - ItaliaViva : 'Il governo Renzi ha favorito l'evasione fiscale'. ?SBAGLIATO. ECCO PERCHÉ ?? - NicolaPorro : In molti hanno lanciato la ricetta di vaccinare i Paesi poveri per risolvere la pandemia, ma non sarebbe così. Ecco… - eliasvntinj : @savagefilo ecco perché sto con te - GastoneMappini : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia Quattro treni per 230.000 utenti: la Roma-Lido ha toccato il fondo, per colpa dell'incapace #Zingar… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Auto con targa estera: la Corte UE boccia l'Italia Ecco che a tre anni dal provvedimento la Corte di Giustizia della UE boccia il contenuto del decreto, considerato illegittimo perché limita la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo ...

"Ecco perché sui No Vax ha ragione Berlusconi " Silvio Berlusconi ha detto una cosa sacrosanta perché su un argomento così altamente scientifico, sconosciuto anche ai normali medici, può parlare solo chi è estremamente competente. Un signore che ...

Saviano: «Ecco perché difendo il modello Riace di Mimmo Lucano» Corriere della Sera che a tre anni dal provvedimento la Corte di Giustizia della UE boccia il contenuto del decreto, considerato illegittimolimita la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo ...Silvio Berlusconi ha detto una cosa sacrosantasu un argomento così altamente scientifico, sconosciuto anche ai normali medici, può parlare solo chi è estremamente competente. Un signore che ...