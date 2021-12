Daniela Ribezzo vince Bake Off 2021 (Di sabato 18 dicembre 2021) Daniela Ribezzo E’ Daniela Ribezzo la vincitrice della nona edizione di Bake Off Italia. Dopo aver sbaragliato la concorrenza di Lola Litvinova e Roberto Portanova, arrivati con lei alla finalissima, è stata proclamata miglior pasticciera amatoriale d’Italia, portando a casa il titolo, una Masterclass in Cioccolateria presso la Scuola del Cioccolato Perugina e la possibilità di condurre a breve un programma tutto suo su Food Network. Una vittoria meritata e tutt’altro che annunciata, perchè il percorso di Daniela sotto il tendone è partito in sordina, senza exploit iniziali, ma si è intensificato nel tempo, portando risultati migliori di puntata in puntata. Daniela Ribezzo, ventinove anni, di Foggia, è una ballerina e insegnante in una scuola ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 18 dicembre 2021)E’la vincitrice della nona edizione diOff Italia. Dopo aver sbaragliato la concorrenza di Lola Litvinova e Roberto Portanova, arrivati con lei alla finalissima, è stata proclamata miglior pasticciera amatoriale d’Italia, portando a casa il titolo, una Masterclass in Cioccolateria presso la Scuola del Cioccolato Perugina e la possibilità di condurre a breve un programma tutto suo su Food Network. Una vittoria meritata e tutt’altro che annunciata, perchè il percorso disotto il tendone è partito in sordina, senza exploit iniziali, ma si è intensificato nel tempo, portando risultati migliori di puntata in puntata., ventinove anni, di Foggia, è una ballerina e insegnante in una scuola ...

