Covid nel Pisa | salgono ancora i contagi

Advertising

sportface2016 : +++#PremierLeague nel caos: rinviata anche #LeicesterTottenham per decine di casi #Covid_19 . Club invocano sospensione di un mese+++ - myrtamerlino : Stamattina la polizia ha sventato l'occupazione dell'ospedale di #Pordenone da parte di una cinquantina di #NoVax e… - Agenzia_Ansa : Nel Regno Unito si registra un nuovo record di contagi da Covid con 88. 376 nuovi casi in 24 ore stando alle cifre… - Nalu_2017 : RT @ElGusty99523701: Ora gli fa seguito l'amministratore delegato della Pfizer, Albert Bourla, che dichiara a sua volta che nel 2022 l'emer… - dearfrensis : -Tra 20 anni- 'Nel 2021 l'Italia fu proclamata Paese dell'anno!' 'Chissà che anno di m..da' #italia #tricolore… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

Sky Tg24

I tamponi eseguiti sono 6.741 di cui 3.985percorso diagnostico di screening e 2.756... si sono prenotate 226.252 persone per la terza dose 'booster' di vaccinazione anti -. ....Confederation Education Foundation" (WJCEF) relativo alle attività responsabili e sostenibili... La pandemiaha insegnato a tutti noi come la vita può continuare online, ma è impossibile ...A Taranto il commissario prefettizio, Vincenzo Cardellichio, ha firmato un'ordinanza che prevede l'obbligo di indossare mascherine anche all'aperto nelle principali vie del borgo del centro storico fi ...Le basi giuridiche scadevano al 31 dicembre, il Consiglio Federale ha deciso di farle restare in vigore per un altro anno, sino a fine 2022 ...