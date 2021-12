Covid | in Campania aumentano ricoveri in intensiva | 10 morti

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAumenta, in, l’indice di contagio eanche i, sia in terapiache in degenza. Secondo i dati del bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore, sono 1.841 i casi positivi alsu 38.876 test esaminati. Se ieri l’indice di contagio era pari al 4.43% oggi è 4,73%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore e altri 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedalia 33 iin terapia(+7 rispetto a ieri). Stessa situazione in degenza dove iarrivano a 412 (+17 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

in: aumentano i casi e i ricoveri, continua a salire anche l'indice di contagio. L'Unità di crisi della Regione segnala 1.841 positivi su 38.876 test, 71 in più di ieri con 1.038 tamponi ......Autonome che superano la soglia di allerta del 10% di occupazione dei posti letto pernelle ...4%; intensive 8,9%); Basilicata (124,2; 8,3%; 1,6%); Calabria (172,7; 20,8%; 11,8%);(179,8; ...Sono 1.841 i nuvi contagi da coronavirus oggi, 17 dicembre, in Campania. Il dato è relativo ai 38.876 test svolti ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi regionale sono inseriti ...Cresce in Campania l’indice di positività ed aumentano anche i ricoveri, sia in terapia intensiva che in degenza. Secondo i dati del bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania, nell ...