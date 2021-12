Cosa è successo ad Adrien Rabiot? (Di venerdì 17 dicembre 2021) C’è stato un momento in cui la partita contro il Venezia, per la Juventus, ha preso la forma angusta e claustrofobica profetizzata da Allegri prima del match – «Un campo che nessuno conosce (…). Ci sono quei campi dove tutto sembra più piccolo, stretto». Per questo campo piccolo e stretto, Adrien Rabiot pare avere i piedi troppo grandi e duri. A volte per lui il problema pare essere più anatomico che tecnico, come se avesse delle sporgenze (dei “bozzi”) sui piedi, o fosse davvero troppo pesante per avere un rapporto in qualche modo sensibile con la palla. Quando gli arriva un passaggio banale da riciclare, con un appoggio di piatto semplice per un calciatore di primo livello, Rabiot indirizza la palla sugli spalti. Non è certo una giocata decisiva, nel bene o nel male, ma è uno di quei momenti in cui il tifoso della Juventus a casa sta ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 17 dicembre 2021) C’è stato un momento in cui la partita contro il Venezia, per la Juventus, ha preso la forma angusta e claustrofobica profetizzata da Allegri prima del match – «Un campo che nessuno conosce (…). Ci sono quei campi dove tutto sembra più piccolo, stretto». Per questo campo piccolo e stretto,pare avere i piedi troppo grandi e duri. A volte per lui il problema pare essere più anatomico che tecnico, come se avesse delle sporgenze (dei “bozzi”) sui piedi, o fosse davvero troppo pesante per avere un rapporto in qualche modo sensibile con la palla. Quando gli arriva un passaggio banale da riciclare, con un appoggio di piatto semplice per un calciatore di primo livello,indirizza la palla sugli spalti. Non è certo una giocata decisiva, nel bene o nel male, ma è uno di quei momenti in cui il tifoso della Juventus a casa sta ...

